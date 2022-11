Con l'auto si ribalta nel canale, ferita una donna

Soccorsi in azione nella mattinata di domenica 6 novembre allo svincolo della tangenziale con la strada di Chiaravalle. Qui, nei pressi di una semicurva nel tratto dell'ex via Emilia che prosegue su strada Busazza, un'auto si è ribaltata nel canale. Ad accorgersi, intorno alle 6.30, della Fiat Panda fuori strada e di una donna che urlava all'interno dell'abitacolo, è stata un'automobilista di passaggio. Ha chiamato il 118 e da Fiorenzuola sono arrivate l'ambulanza della Pubblica Assistenza Valdarda, l'autoinfermieristica dell'ospedale. Con i sanitari anche i vigili del fuoco che, per estrarre la donna dall'auto, hanno dovuto assicurare il mezzo con il verricello. La conducente, una 68enne di Castellarquato, avrebbe riportato ferite non giudicate gravi da infermiere e soccorritori ed è stata trasportata in ospedale a Piacenza. Dei rilievi se ne sono occupati i carabinieri del Norm di Fiorenzuola.