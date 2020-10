Frontale a Castellarquato: muore un uomo, altre due persone sono gravissime

Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 24 ottobre lungo la Provinciale tra Castellarquato e Lugagnano, in Valdarda. Appena dopo l'abitato del borgo medievale una Fiat "Panda" e Volkswagen "Golf" si sono schiantate frontalmente. Sulla prima, che si è ribaltata ed è stata messa in posizione di sicurezza da alcuni automobilisti di passaggio, viaggiavano marito e moglie di Lugagnano: l'uomo - Mauro Trabucchi, 63enne - purtroppo ha perso la vita nonostante i disperati tentativi di salvarlo, messi in atti dai sanitari del 118, sul posto con più mezzi (ambulanze, automediche ed elicottero). Grave anche la donna, di 62 anni: per estrarla è servito l'intervento dei vigili del fuoco di Fiorenzuola. E' stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Parma. Sull'altra auto viaggiava un uomo: le sue condizioni sono gravissime ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale, anche lui al Maggiore. Sul posto per gli accertamenti del caso i carabinieri delle stazioni di Castellarquato e Lugagnano.

