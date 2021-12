Centra un'auto dopo un sorpasso: due feriti

Ci sarebbe un sorpasso azzardato, vista anche la fitta nebbia, all'origine dello schianto avvenuto nella serata del 17 dicembre tra Sarmato e Rottofreno a Ponte Tidone. Un'auto ne ha sorpassata un'altra ma nel farlo ha invaso completamente la corsia opposta dove stata arrivando regolarmente una terza vettura. L'impatto è stato quindi è inevitabile. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polstrada di Piacenza che si è occupata dei rilievi. I due feriti, un uomo e un ragazzo, sono stati portati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita.