Dopo lo schianto contro il guard rail finisce in un canale e muore

Avrebbe compiuto 38 anni il 3 dicembre e invece Giacomo Pellicano ha trovato la morte nella mattina del 10 settembre sulla provinciale 587 dopo una tragica caduta in moto tra Piacenza e Cortemaggiore. Medici e infermieri del 118 hanno fatto di tutto ma invano: troppo gravi i traumi riportati. L'uomo era in sella alla sua moto quando, per cause al vaglio degli agenti della Polizia Locale, ha perso il controllo del mezzo e dopo essersi schiantato contro il guard rail e aver abbattuto un segnale stradale è finito in un canale (diversivo est) vicino ad un ponticello. La dinamica non è chiara e un testimone avrebbe dichiarato di averlo visto tentare un sorpasso di un mezzo pesante per poi urtare il camion, poi la tragica e fatale caduta. I sanitari del 118 (auto infermieristica e medica, con loro anche i volontari dalla Croce Bianca) lo hanno raggiunto nella boscaglia in pochi minuti e hanno fatto di tutto per salvarlo ma non c'è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto. Per il recupero della salma si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco con anche una squadra Saf. I pompieri lo hanno adagiato sulla toboga e poi portato sulla strada. La circolazione è stata interrotta per permettere ai soccorsi di agire e agli agenti della Polizia Locale di effettuare tutti i rilievi. Pellicano, originario di Enna, viveva a Cadeo con la compagna da un paio d'anni, proprio dove ha trovato la morte nel 2008 aveva perso la vita Massimo Rossi: con la sua auto era finito nello stesso canale, a ricordarlo un cippo.

