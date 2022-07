Incastrati nell'abitacolo dopo l'incidente: due feriti

Ennesimo incidente nella giornata del 7 luglio. Questa volta a scontrarsi tra La Verza e Pittolo sulla Statale 45due auto. La dinamica è al vaglio della polizia locale. L'impatto è stato molto violento tanto che i due conducenti sono rimasti intrappolati nell'abitacolo: ci hanno pensato i vigili del fuoco a tirarli fuori per poi affidarli alle cure del 118. Uno ha riportato lesioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso. La circolazioni è stata interrotta per il tempo necessario.