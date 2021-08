Esce di strada in auto, 23enne in eliambulanza a Parma

Un ragazzo di 23 anni è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma dopo essere uscito di strada in auto. È accaduto a Castelsangiovanni nel primo pomeriggio di domenica 1 agosto dove è intervenuta l'eliambulanza, l'autoinfermieristica dell'ospedale di Castello e un'ambulanza della Pubblica della Valtidone. Il giovane pare abbia perso conoscenza dopo l'uscita di strada a bordo di una Peugeot 208. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco e i carabinieri per effettuare i rilievi.