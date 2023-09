Incastrato nel furgone dopo lo schianto

È uscito miracolosamente quasi illeso da uno schianto violentissimo in piena notte. Un uomo è stato trasportato all'ospedale dal 118, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Si tratta del conducente che nella notte di venerdì 8 settembre era alla guida di un furgone che, lungo il tratto piacentino dell'autostrada A21, è finito a gran velocità contro un autoarticolato che lo precedeva lungo la corsia in direzione di Castelsangiovanni.



L'incidente è avvenuto tra Piacenza e Rottofreno dove sono accorsi i vigili del fuoco e tre mezzi del 118: l'automedica da Piacenza, l'ambulanza della Croce rossa di San Nicolò e un'altra della Croce bianca di Piacenza. Insieme a loro anche una squadra di vigili del fuoco arrivati da Piacenza, e che hanno provveduto ad estrarre il conducente del furgone che era rimasto incastrato con una gamba tra le lamiere.L'uomo ha ricevuto sul posto le prime cure e poi è stato portato all'ospedale di Piacenza a bordo dell'ambulanza della Cri per ulteriori accertamenti sanitari. Sul posto una pattuglia della Polizia stradale di Alessandria Ovest per i rilievi.