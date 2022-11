Perde il controllo dell'auto e finisce nel canale

Una donna è rimasta ferita nel primo pomeriggio di lunedì 7 novembre a causa di un incidente stradale avvenuto in via Turati, alle porte della Besurica. Intorno alle 14 era alla guida di un suv Bmw quando all'improvviso, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, ha perso il controllo dell'auto finendo ribaltata nel canale a margine della strada.

Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce bianca e l'auto infermieristica, mentre i vigili del fuoco, sul posto con una squadra, hanno provveduto ad estrarre la donna dall'abitacolo. Poi è stata trasportata la pronto soccorso a bordo dell'ambulanza ma le sue condizioni non sono gravi.