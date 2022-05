Auto fuori strada, tre giovani feriti

E' di tre feriti, di cui uno in condizioni serie, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 1 maggio vicino a Cadeo, lungo strada della Chiusa. Una Mini con a bordo quattro giovani è infatti uscita improvvisamente di strada lungo il rettilineo finendo nel fossato a margine della strada. I vigili del fuoco di Fiorenzuola hanno estratto uno dei quattro che era rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Il giovane è stato poi trasportato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma, ma non sarebbe in pericolo. Altri due amici sono invece stati portati all'ospedale di Piacenza in ambulanza dalla Pubblica sussistenza di Cortemaggiore sul posto insieme all'autoinfermieristica 118 della postazione di Cadeo, ma le loro condizioni non preoccupano. Sul posto per effettuare i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola.