In scooter contro un'auto, un uomo all'ospedale

Un uomo è finito all'ospedale nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 settembre a causa di un incidente stradale avvenuto nel centro di Caorso. In sella al suo scooter è finito contro un'auto, una Fiat Punto. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. Pare, da una prima ricostruzione, che l'uomo in scooter sia finto contro l'auto che gli avrebbe tagliato la strada dalla direzione opposta per svoltare a sinistra. Il ferito, sbalzato dalla sella, è stato soccorso dai volontari della Pubblica di Monticelli intervenuti sul posto con l'ambulanza inviata dal 118. È stato trasportato all'ospedale di Piacenza ma le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.