Esce di strada e si schianta contro una pianta, muore un 45enne

Un uomo di 45 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella serata di venerdì 19 maggio in Valtidone, vicino a Castelnuovo. Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua Peugeot che è uscita di strada lungo via della Chiesa Vecchia, una stradina che dalla frazione sale verso Corano. La vettura si è schiantata contro un albero finendo poi in mezzo alla vegetazione. Qui l'hanno trovata i soccorritori del 118 e vigili del fuoco arrivati da Castelsangiovanni. Purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare, vani i tentativi di rianimarlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castelsangiovanni per gli accertamenti e ricostruire la dinamica del tragico incidente.