In bici contro la portiera di un'auto in sosta che si apre: una donna all'ospedale

Una donna è finita all'ospedale nella serata di lunedì 8 gennaio dopo una caduta in bicicletta. Intorno alle 20 stava percorrendo corso Vittorio Emanuele quando è stata urtata dalla portiera di un'auto in sosta che sarebbe stata aperta all'improvviso dal conducente. La donna è caduta a terra riportando alcuni traumi, in particolare un trauma cranico. I primi soccorsi sono stati prestati da un'ambulanza della Pubblica assistenza di San Giorgio che passava casualmente in quel momento. Poco dopo sono arrivati anche i soccorritori della Croce rossa che hanno trasportato la donna ferita all'ospedale. Non sarebbe comunque in pericolo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.