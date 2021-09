Impatto tra moto e auto, motociclista perde il casco: 20enne gravissimo

Grave incidente stradale sulla Statale 654 a Grazzano Visconti: un giovane è stato trasportato in eliambulanza a Parma

Sono molto gravi le condizioni di un ragazzo 20enne che nel primo pomeriggio di venerdì 24 settembre è rimasto convolto in un incidente stradale avvenuto a Grazzano Visconti, lungo il tratto di statale 654 che attraversa il paese. Il giovane era in sella a una moto Yamaha che si è scontrata con una Ford condotta da un uomo. Nell'impatto, violento, il motociclista è stato sbalzato dalla sella perdendo anche il casco. Nell'impatto sull'asfalto ha battuto violentemente la testa perdendo conoscenza. Immediato l'arrivo sul posto dell'ambulanza della Pubblica assistenza della Valnure e dell'autoinfermieristica del 118 arrivata da Piacenza. Le condizioni del giovane sono parse critiche ai sanitari che hanno fatto intervenire anche l'eliambulanza, atterrata poco dopo di fianco alla strada. Il ferito è stato trasportato d'urgenza in volo nel reparto di Rianimazione all'ospedale Maggiore di Parma. Dei rilievi dell'incidente se ne occupano gli agenti della Polizia locale dell'unione Valnure.