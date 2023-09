Dritto in curva con la moto, un ferito all'ospedale

Incidente stradale in Valtrebbia nella mattinata di domenica 3 settembre. Una moto è uscita di strada nell'affrontare una curva lungo la Statale 45, appena dopo la casa cantoniera di Marsaglia. Due persone in sella: un uomo e una donna piacentini di 49 e 47 anni, con quest’ultima che avendo riportato un trauma ad un piede è stata condotta al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Il motociclista invece ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia e l’auto infermieristica del 118 di Bobbio. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Marsaglia.