Cade in moto a Tuna, 49enne all'ospedale

Un uomo di 49 anni è finito all'ospedale la mattina domenica 27 febbraio dopo una caduta in moto. L'incidente è avvenuto vicino a Tuna di Gazzola, dove è intervenuta un'ambulanza della Pubblica assistenza della Valnure inviata dal 118. Il motociclista pare abbia perso il controllo della moto all'improvviso per cause che stanno accertando i carabinieri della stazione di Rivergaro, intervenuti sul posto con una pattuglia per effettuare i rilievi.

L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso per un trauma a una gamba ma non si trova in pericolo.