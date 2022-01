Sbanda in curva e centra un'auto nella direzione opposta

Il 118 e i carabinieri sono intervenuti nella serata del 13 gennaio per un incidente stradale avvenuto a Pontedellolio, all'ingresso del paese, all'imbocco della curva che immette sul ponte lungo la statale 654. Qui intorno alle 21 una Renault Clio che viaggiava verso Vigolzone ha sbandato all'improvviso invadendo il lato opposto della strada e centrando in pieno una Golf che proveniva dalla direzione opposta. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi (sul posto un'ambulanza della Pubblica Valnure inviata dal 118). I carabinieri della stazione di San Giorgio si sono occupati di effettuare i rilievi. Sono in corso gli accertamenti per stabilire se il conducente che ha provocato l'incidente guidasse in stato di ebbrezza.