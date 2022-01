Esce di strada e si ribalta sulla 45, ferito il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali

Il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio sulla Statale 45 a Rivergaro. Intorno alle 18 era alla guida del suo Suv Mercedes quando ha perso il controllo e, dopo aver colpito un altro veicolo, è uscito di strada ribaltandosi e finendo con le ruote all'aria. L'incidente è avvenuto all'altezza di Diara. Sul posto il 118 ha inviato l'autoinfermieristica di Piacenza e un'ambulanza da Rivergaro, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e anche l'autogru. I carabinieri della stazione di Rivergaro si sono occupati, mentre gli agenti della polizia locale dell'Unione Bassa Valtrebbia-Valluretta si sono occupati dei rilievi e della dinamica. Pasquali è stato trasportato all'ospedale di Piacenza con l'ambulanza in via precauzionale ma non avrebbe riportato lesioni né traumi.