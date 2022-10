Esce di strada in auto e finisce nel giardino di un'abitazione

Sono gravi le condizioni di un uomo 30enne che nella serata di venerdì 7 ottobre è rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto a Sarmato, lungo la via Emilia. Era alla guida di una Mercedes che ha sbandato all'improvviso finendo nel giardino di un'abitazione che si affaccia sulla strada. Un impatto molto violento, e il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. E' stato liberato dai vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni. Nel frattempo sempre da Castello sono arrivate l'autoinfermieristica e l'ambulanza della Pubblica assistenza Valtidone.

Una volta estratto dall'auto distrutta, il ferito è stato caricato a bordo dell'eliambulanza del 118 giunta in volo notturno da Brescia, e che lo ha poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Cremona in gravi condizioni.