Travolto in bici alla rotonda davanti alla stazione

Un uomo è finito all'ospedale nella serata di lunedì 4 aprile a causa di un incidente stradale avvenuto in piazzale Marconi. Era in sella alla sua bici quando è stato investito da un'auto alla rotonda. La dinamica esatta è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi sul posto.

Il 118 ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Cri di Roveleto. Il ferito, che ha riportato diversi traumi dopo la caduta sull'asfalto, è stato trasportato al pronto soccorso, ma non si trova in pericolo.