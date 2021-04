Auto sbanda in curva e finisce contro una pianta, quattro giovani feriti sulla strada del Penice

Quattro giovani sono finti all'ospedale nel pomeriggio di lunedì 12 aprile a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada del Penice: erano tutti a bordo di una Fiat Punto e stavano percorrendo la provinciale in direzione di Bobbio quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, in località Ponte Bellocchio la vettura ha sbandato nell'affrontare una curva finendo fuori strada, e schiantandosi contro una pianta. Per soccorrere i giovani sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco insieme a quattro ambulanze del 118: due dall'ospedale di Bobbio, un equipaggio della Pubblica assistenza Sant'Agata di Rivergaro e un'ambulanza della Pubblica di Travo. Nessuno dei quattro feriti si trova comunque in pericolo, e sono stati tutti trasportati al pronto soccorso. I rilievi sul posto sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Bobbio.