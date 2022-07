Scontro auto-moto al Passo del Penice, due feriti

Incidente stradale al Passo del Penice per una coppia in sella ad una moto. Intorno alle ore 10 di domenica 3 luglio la moto, che procedeva sulla statale 461, all’altezza del bivio per la strada stratale 412 per Zavattarello, si è scontrata contro un’auto. L’uomo alla guida è stato trasportato all’ospedale di Bobbio, mentre la passeggera - che ha riportato diverse ferite - all’ospedale di Parma per mezzo dell'elisoccorso. Sul posto l’ambulanza medicalizzata del 118 di Bobbio e gli agenti della Polizia Locale di Bobbio per i rilievi.