Cade in moto in Valdaveto, 37enne ferito

Ancora un incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista. È accaduto in Valdaveto nel tardo pomeriggio di domenica 18 giugno. Un 37enne ha perso il controllo della moto mentre percorreva la provinciale vicino a Salsominore. Cadendo ha riportato un trauma cranico e un trauma ad una clavicola. L'uomo era assieme ad un gruppo di altri motociclisti che hanno chiamato subito i soccorsi. Immediati sono scattati i soccorsi con l’autoinfermieristica del 118 di Bobbio, con l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia e l’eliambulanza decollata da Parma. Il ferito dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato elitrasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Fortunatamente non è in pericolo di vita.