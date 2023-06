Incastrato nell'auto che si ribalta dopo lo scontro

Un uomo è rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 13 di giovedì 15 giugno all'incrocio tra via Gardella e via Cornegliana.

Qui sono intervenuti i vigili del fuoco e due mezzi del 118 (Croce bianca e autoinfermieristica) per soccorrere il conducente di una Fiat Panda che, dopo lo scontro all'incrocio con un'altra vettura, si è ribaltata finendo in bilico su un fianco. Fortunatamente l'uomo alla guida non ha riportato traumi gravi, ma per estrarlo è stato necessario l'intervento dei pompieri che hanno utilizzato il portellone posteriore come varco. Poi il trasporto al pronto soccorso in ambulanza, ma le condizioni del ferito non destano preoccupazione. Sul posto per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica e le cause dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.