Scontro sulla via Emilia, tre feriti

È di tre feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno sulla via Emilia tra Pontenure e Cadeo. Qui un'auto, che per cause ancora da accertare ha invaso la corsia opposta, si è schiantata contro un camion e un'altra auto. Alla guida della vettura un 40enne rimasto ferito, così come anche madre e figlio che erano sull'altra vettura. I carabinieri del Norm di Fiorenzuola, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, stanno ancora ricostruendo la dinamica. Sul posto il 118 ha inviato anche l'eliambulanza. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Piacenza.