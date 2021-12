Schianto fra tre auto sulla via Emilia Pavese, un ferito

Tre mezzi sono rimasti coinvolti nel violento scontro avvenuto nella serata di giovedì 30 dicembre sulla via Emilia Pavese, vicino alla rotonda con via Primo Maggio. Poco prima delle 22 si sono scontrati un furgone, una Fiat 500L e una Opel Corsa. La dinamica dell'incidente non è chiara ed è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi e raccolto testimonianze. Sul posto insieme a una squadra dei vigili del fuoco, il 118 ha inviato l'automedica e un'ambulanza della Croce rossa che ha poi trasportato al pronto soccorso il conducente della Opel, che comunque non si trova in pericolo. Sul posto anche una pattuglia della Volante per gestire la viabilità, rimasta interrotta per permettere ai soccorritori di intervenire.