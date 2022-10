Schianto alla rotonda, due feriti in via Veneto

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 13 ottobre alla rotonda all'incrocio tra via Veneto e via Gadolini. Qui si sono scontrate violentemente due auto, a quanto pare per una mancata precedenza. Ad avere la peggio i due conducenti delle vetture, una Kia e una Mercedes, trasportati all'ospedale dal 118 che ha inviato un'ambulanza della Croce bianca e una della Cri di San Nicolò. Le loro condizioni non sono fortunatamente gravi. Degli accertamenti sulla dinamica se ne occupano gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi, mentre una squadra di Sicurezza e Ambiente si è occupata del ripristino della sede stradale.