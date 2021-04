Auto decolla e si ribalta in mezzo a via Vitali, illeso il conducente

E' rimasto fortunatamente illeso il conducente di un'auto che nel tardo pomeriggio del 6 aprile si è ribaltata mentre percorreva via Vitali. Intorno alle 20 una Fiat Punto condotta da un uomo ha sbandato all'improvviso per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi. L'utilitaria, dopo aver centrato un'auto in sosta a margine della strada, è letteralmente decollata finendo con le ruote all'aria in mezzo alla via. Il conducente è uscito da solo dall'abitacolo, rimanendo praticamente illeso, mentre sul posto è arrivata anche una squadra di vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura.