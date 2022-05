Tampona un'auto e finisce sull'asfalto, ferito motociclista

Non sono fortunatamente gravi le condizioni del 24enne di Podenzano che nella giornata del 14 maggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Statale 45. All'altezza di Bellaria di Rivergaro il giovane motociclista si è schiantato contro un'auto che ha frenato improvvisamente. Non è riuscito ad evitare l'impatto ed è finito sull'asfalto. E' stato immediatamente soccorso dall'auto infermieristica del 118 di Piacenza e dai volontari della Pubblica Assistenza Valnure. Il ragazzo è stato stabilizzato e poi portato in ospedale. Ha riportato diversi traumi tra i quali la rottura del femore.