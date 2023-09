Moto contro scooter: due feriti

Ennesimo incidente sulle strade piacentine nella giornata del 2 settembre. Per cause al vaglio dei carabinieri, un motociclista ha perso il controllo della due ruote lungo via Liguria, nella zona artigianale di Albarola di Vigolzone e ha centrato uno scooter che sopraggiungeva. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche alcune auto in transito. Il bilancio è di due feriti: uno di media gravità - il motociclista di 53 anni- trasportato al campo sportivo di Pontedellolio dov’è atterrato l’elisoccorso notturno decollato dall’Ospedale Maggiore di Bologna per essere trasferito in volo all’Ospedale Maggiore di Parma a seguito di un trauma cranico commotivo, e uno - il conducente dello scooter - trasportato per accertamenti al pronto soccorso di Piacenza.



Sul posto sono intervenuti diversi mezzi inviati dalla Centrale Operativa Emilia-Ovest di Parma: l’auto infermieristica da Piacenza e quattro ambulanze della Pubblica Assistenza della Valnure (in postazione sia Pontedellolio che a Rivergaro e ad una manifestazione sportiva nei pressi del luogo dove si è verificato l’incidente). Per ricostruire la dinamica di quanto successo sono intervenuti i carabinieri. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.