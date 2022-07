Non dà la precedenza alla moto e la centra in pieno: motociclista in ospedale

E' grave ma non è in pericolo di vita il motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio del 7 luglo in via Manfredi. La dinamica è al vaglio della polizia locale ma pare che sia stato centrato in pieno da una Mini Cooper che svoltando a sinistra non gli ha dato la precedenza. L'uomo è stato sbalzato dalla moto ed è finito sull'asfalto. Il motociclista proveniva dalla Galleana, l'auto da viale Dante. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi (auto infermieristica del e Cri). E' stato stabilizzato e portato all'ospedale.