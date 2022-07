Camion di traverso sull'A1, autostrada chiusa e disagi in via Emilia

Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola, verso Milano, si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all'altezza del km 89+400, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante intraversato, che occupa anche la corsia di sorpasso in direzione Bologna. Una persona è rimasta ferita e all'interno del tratto si registrano code in entrambe le direzioni. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, una del comando di Parma e due di Piacenza, per soccorrere l'autista e mettere in sicurezza la zona. L'autista, ferito, è stato estratto. Sul mezzo, che trasportava merce varia, sono state attivate le procedure per lo svuotamento del gasolio del serbatoio. E' intervenuta anche la Polstrada.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. «Chi è in viaggio verso Milano viene deviato obbligatoriamente in A15 Parma-la Spezia dove consigliamo - si legge in una nota della società autostradale - di uscire a Parma ovest e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia. Alla deviazione obbligatoria in A15 si segnalano incolonnamenti per 3 km. Verso Bologna, tra Fiorenzuola e Fidenza, ci sono 10 km di coda in aumento ed il traffico scorre su una corsia; consigliamo di uscire a Piacenza sud e rientrare a Parma dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze, verso Bologna, si consiglia di percorrere la A4 Torino-Trieste e la A22 Brennero-Modena; percorso inverso verso Milano. Inoltre sulla A15 Parma-La Spezia è chiuso il bivio per la A1 verso Milano e l'entrata di Fidenza. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso». Si registrano traffico e code anche in via Emilia, a partire da Fiorenzuola.