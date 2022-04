Falciata mentre attraversa la via Emilia sulle strisce, una donna all'ospedale

Una donna è finita all'ospedale nel tardo pomeriggio di martedì 5 aprile dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'incidente, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti della Polizia locale, è accaduto sulla via Emilia Pavese, all'altezza di via Badiaschi. Qui una donna, mentre attraversava, è stata falciata in pieno da una utilitaria che viaggiava verso la città e condotta da una giovane piacentina che, nonostante una brusca frenata all'ultimo, non è riuscita ad evitare l'impatto con il pedone. La donna è stata sbalzata sul parabrezza e poi è caduta a terra. E' stata subito soccorsa dai sanitari arrivati con l'automedica e dai volontari della Cri inviati dal 118. Trasportata subito al pronto soccorso, le sue condizioni sono serie a causa di diversi traumi riportati nell'impatto e nella caduta, ma non sarebbe in pericolo di vita.