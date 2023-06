Perde il controllo del furgone e si schianta contro un'auto in sosta

Ennesimo incidente nella giornata del 20 giugno. In via XXIV Maggio poco prima delle 20, per cause al vaglio, un furgone Mercedes Vito si è schiantato contro un'Alfa Romeo Mito in sosta. Ad avvisare il proprietario dell'auto danneggiata il vicino di casa che ha sentito il rumore e si è affacciato. La Mito è stata centrata nella parte posteriore ed è stata sbalzata sul marciapiede. Sul posto la polizia locale, nessuno è rimasto ferito.