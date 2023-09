Perde il controllo dell’auto che si ribalta nel campo, ferita una donna

Incidente lungo la via Emilia Pavese a Castelsangiovanni nel tardo pomeriggio del 31 agosto. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Castelsangiovanni, la donna al volante della Kia Picanto proveniente da Stradella, una volta giunta alle porte di Castelsangiovanni, ha perso il controllo e l’auto si è ribaltata nel campo a margine della carreggiata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30. Sul posto sono arrivati i sanitari con l’auto infermieristica del 118 dell’ospedale di Castelsangiovanni e con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Valtidone. Fortunatamente la donna non ha riportato gravi conseguenze e, dopo essere stata medicata, è stata trasportata al pronto soccorso cittadino. Per mettere in sicurezza il veicolo rimasto ruote all’aria è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco sopraggiunti con una squadra da Piacenza. Le operazioni di recupero sono state affidate alla Carrozzeria Caniglia che è intervenuta con un carro attrezzi.