Cade con il quad e rincasa, poi non si sente bene: arriva l’elisoccorso

Nella serata di mercoledì 19 luglio un uomo di 52 anni è accidentalmente caduto mentre era alla guida del suo quad, riportando un trauma cranico. L’incidente è avvenuto in località Vitalta di Vernasca, nei pressi della propria abitazione. L’uomo è riuscito a rialzarsi ed è rincasato autonomamente. Qui però ha iniziato a non sentirsi bene: sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’auto infermieristica del 118 del pronto soccorso di Fiorenzuola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carpaneto. Per il 52enne, avendo riportato una commozione cerebrale, è stato disposto l’invio dell’elisoccorso decollato da Parma. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato elitrasportato all’Ospedale Maggiore della città ducale in condizioni serie ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.