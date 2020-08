Quattro feriti nello scontro sulla via Emilia

E' di quattro feriti, nessuno in pericolo di vita, il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata dell'11 agosto lungo la via Emilia a San Nicolò, in zona Cattagnina, vicino a un'area di servizio. Qui si sono scontrate violentemente tre auto e un furgone. I vigili del fuoco arrivati subito da Piacenza hanno lavorato per estrarre alcuni dei coinvolti, poi trasportati al pronto soccorso di Piacenza dalle ambulanze della Croce rossa e della Croce bianca inviate sul posto dal 118. La dinamica è ancora da chiarire: ci stanno lavorando gli agenti della Polizia locale della Valtrebbia intervenuti insieme a una pattuglia della Polizia stradale.

