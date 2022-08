San Giorgio, esce di strada e si ribalta

E' illesa la donna rimasta coinvolta in un incidente stradale nel tardo pomeriggio del 6 agosto a San Giorgio. La 55enne piacentina era alla guida della sua auto quando per cause al vaglio della polizia locale Valnure-Valchero, guidata da Paolo Giovannini che ha inviato una pattuglia sul posto, ha perso il controllo ed è finita fuori strada in un campo dove si è anche ribaltata. Il 118 ha anche mandato la Pubblica Assistenza di San Giorgio.