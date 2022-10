Schianto tra auto e moto che finisce a canale, tre feriti

Schianto tra auto e moto in località La Chiusa a Roveleto di Cadeo, lungo la strada che porta a Chiavenna. E' accaduto nel pomeriggio del 17 ottobre e sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 (due ambulanze e automedica), oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e i carabinieri del Norm per i rilievi. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone: il motociclista trasportato in ospedale a Piacenza e un uomo e una donna a bordo dell'auto, trasportati per accertamenti al pronto soccorso di Fiorenzuola.