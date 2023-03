Scontro all'incrocio, mamma incinta e figlio all'ospedale

Ennesimo incidente all'incrocio tra via Sidoli e via Mercati. Nel pomeriggio del 15 marzo è toccato a una Ford Fiesta e a un furgoncino, lo scontro probabilmente è stato originato da una mancata precedenza. A ricostruire la dinamica ci stanno pensando gli agenti della polizia locale, mentre mamma incinta e figlio di 9 anni che erano a bordo dell'auto sono stati soccorsi dai sanitari del 118 sul posto con l'auto infermieristica, con loro anche la Croce Bianca. Non sono gravi e non sono in pericolo di vita, illeso il conducente del furgone. Sul posto anche i vigili del fuoco e Sicurezza&Ambiente.