Si schianta contro una pianta in via Tramello, grave un giovane

È grave un giovane di 25 anni che, la sera del 30 luglio, con la sua Fiat Seicento si è schiantato contro un albero di via Tramello. Il ragazzo è uscito di strada, per cause da accertare, intorno alle 23.30. Rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per permettere ai soccorritori (Croce Rossa e automedica del 118) di portarlo all’ospedale di Piacenza. Sul posto anche la Polizia Locale con tre pattuglie. Il giovane, nell’impatto, ha subito un importante trauma facciale.