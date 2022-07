Muore a 19 anni nello schianto contro un pullman

I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma Simone Pagani non ce l'ha fatta. E' morto a 19 anni sulla Statale 654 nel pomeriggio del 7 luglio. Era a bordo del furgone del ristorante-macelleria KZERO, per il quale lavorava, e viaggiava verso Bettola per una consegna ma tra Biana e Recesio si è scontrato frontalmente con un pullman di Seta che proveniva dalla parte opposta. La dinamica esatta è al vaglio della Polizia Stradale. L'impatto violentissimo ha distrutto il furgone, dentro intrappolato il giovane di Caorso. I vigili del fuoco arrivati rapidamente da Piacenza hanno lavorato a lungo al fianco dei sanitari del 118 ( l'auto infermieristica di Farini e la Croce Rossa di Farini ) per estrarlo dalle lamiere. Vista l'estrema gravità dei traumi era stato chiamato anche l'elicottero di Parma che purtroppo è rientrato vuoto. Simone Pagani non ce l'ha fatta: troppo gravi i traumi riportati nello schianto che gli ha tolto la vita. Mentre la Polstrada si è occupata dei rilievi, la polizia locale dell'Unione Valnure-Valchero ha deviato il traffico verso strade alternative: il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso per ore.