Tampona un'auto e la fa ribaltare in un campo

L'avrebbe tamponata e fatta ribaltare in un campo. E' accaduto in via Einaudi nella serata del 23 dicembre. Le cause sono al vaglio della polizia ma sembra che una Punto abbia tamponato violentemente un'altra vettura che la precedeva, l'impatto è stato tanto violento da farla uscire di strada e farla ribaltare. Il bilancio è di un ferito solo: non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e le volanti della polizia.

