Tamponamento in A21 tra mezzi pesanti: un morto e un ferito grave

Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio del 23 giugno in A21. Sarebbero quattro i mezzi rimasti coinvolti in un violento tamponamento al chilometro 142 in direzione Piacenza all'altezza di Fontana Pradosa dopo Castelsangiovanni.

Sul posto stanno operando i sanitari dell'auto infermieristica del 118 di Castelsangiovanni, la Pubbica Assistenza Valtidone e l'equipe medica dell'elicottero del 118 di Bergamo, l'auto medica del 118 di Piacenza nonché i vigili del fuoco di Piacenza e Castelsangiovanni anche con l'auto gru. Sul posto anche la Croce Azzurra di Riccione che era in transito e che si è fermata per aiutare i colleghi.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Alessandria Ovest ma da quanto appreso furgone è rimasto schiacciato tra due mezzi pesanti: all'interno dell'abitacolo completamente accartocciato vi erano due persone, una è deceduta mentre l'altra ha riportato gravissime lesioni. Il traffico è completamente bloccato.