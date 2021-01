Travolta sulle strisce pedonali, ferita una 55enne

Ha riportato alcune lesioni tra le quali un trauma cranico la 55enne piacentina che è stata travolta nel tardo pomeriggio del 5 gennaio sulle strisce pedonali in via Calciati nei pressi dell'Esselunga. La dinamica è al vaglio della polizia locale che ha anche provveduto a chiudere la strada per effettuare i rilievi, ma pare che la donna prima sia stata urtata sulle strisce da un suv cha l'ha sbalzata facendola finire praticamente addosso a una Renault che arrivava dalla direzione opposta. L'impatto è stato inevitabile. Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'auto infermieristica e i volontari della Croce Rossa. Con loro i vigili del fuoco e la polizia locale. La donna è stata portata in pronto soccorso, ha riportato alcuni traumi ma non è in pericolo di vita.