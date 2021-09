Travolti in moto: muore un ragazzo, ferita una coetanea

Un altro tragico incidente nel Piacentino, ancora una volta mortale. Un giovanissimo ha perso la vita, intorno alle 18.30 del 2 settembre, tra Muradolo di Caorso e Pontenure. Era in sella ad una moto insieme a una ragazza, quando, per cause ancora da chiarire, è stato travolto in una curva sulla provinciale 53 che collega i due paesi, da una Volkswagen Golf. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è deceduto. La coetanea che era in sella con lui ha riportato ferite gravi, ma non si troverebbe in pericolo di vita. È stata trasportata all’ospedale di Piacenza per le cure. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi: la Pubblica Assistenza di Cortemaggiore, il 118 di Piacenza e l’elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Pontenure.

Gallery