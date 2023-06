Via Cella-via Morigi, rosso invisibile. Scontro all'incrocio

Scontro tra due auto all'incrocio tra via Pietro Cella e via Morigi nella mattinata di martedì 20 giugno. Sul posto insieme ai vigili del fuoco sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza insieme all’automedica del 118, mentre le volanti della questura si sono occupate dei rilievi. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda proveniva di via Boscarelli mentre una Ford Focus arrivata dalla rotatoria di via Bianchi con via Veneto in direzione di via Primo Maggio. All'improvviso è avvenuto l'impatto violento laterale.

Sul posto si è formato un capannello di persone, prima per sincerarsi delle condizioni del conducente della Ford e delle due donne a bordo della Panda, poi per lamentare il mancato funzionamento di due lampade del rosso su uno dei pali semaforici, segnalando anche che la presenza delle chiome dei tigli lungo via Cella va a compromettere la visibilità delle indicazioni semaforiche sul palo posto all’angolo tra via Morigi e via Cella. Fortunatamente tutte le persone coinvolte nell'incidente sono rimaste illese. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.