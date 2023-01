Incidenti mortali, in Italia nel fine settimana di Capodanno 16 vittime della strada

Incidenti mortali, in Italia nel fine settimana di Capodanno, dal 30 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023, l’Osservatorio Asaps ha registrato 16 decessi. «Nelle 72 ore - spiega la nota dell’associazione sostenitori e amici della polizia stradale - sono stati 9 gli automobilisti deceduti, 4 i motociclisti e 3 i pedoni. Nessun sinistro mortale è avvenuto in autostrada. Otto gli incidenti mortali sulle strade extraurbane principali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 6 vittime fatali. Delle 16 vittime, 4 avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana aveva 84 anni, quella più giovane è una bambina di 6 anni. Sono state 4 le vittime nel Lazio, 2 in Sicilia, Campania, Emilia-Romagna, Veneto e 1 in Piemonte, Umbria, Puglia e Calabria».

«Il dato nettamente migliore rispetto al numero di vittime della settimana precedente - sottolinea l’associazione - merita una riflessione per capire se gli appelli del Presidente della Repubblica, e degli altri vertici dello Stato comincino a produrre qualche primo effetto, ovviamente collegato all'intensificarsi dei controlli specie notturni e serali (che abbiamo osservato) da parte della polizia stradale, dei carabinieri e delle polizie locali.

L'auspicio è che possa essere l'inizio di una inversione di tendenza rispetto ad un trend molto negativo che l’osservatorio Asaps ha registrato nella sinistrosità dei fine settimana di tutto il 2022».