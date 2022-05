Ferito sotto il trattore che si ribalta

Un uomo di 67 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Piacenza nella prima serata di mercoledì 11 maggio a causa di un infortunio agricolo avvenuto vicino a Pontedellolio, in località Miserotti. Poco dopo le 20, in un fondo agricolo, era alla guida di un trattore che all'improvviso si è ribaltato, forse per un cedimento del terreno, schiacciando parzialmente l'agricoltore. Il 118 ha inviato sul posto un equipaggio della Pubblica assistenza della Valnure, l'automedica e l'eliambulanza che poco dopo è atterrata lì vicino. Nel frattempo i sanitari avevano prestato le prime cure insieme ai vigili del fuoco che non hanno sollevato il mezzo. L'uomo avrebbe riportato traumi seri alle gambe e al bacino, ma non sarebbe in pericolo di vita: è stato trasportato all'ospedale di Piacenza a bordo dell'ambulanza. Degli accertamenti se ne occupano i carabinieri della Compagnia di Piacenza intervenuti sul posto con una pattuglia per i rilievi.