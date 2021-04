L’appello della Lav: «Cerchiamo questa cagnolina nella zona di Pontedellolio»

La “Lav” ha lanciato un appello in merito allo smarrimento di una cagnolina in zona Pontedellolio, in Valnure. «È stata smarrita alle 17.30 di sabato 3 aprile nella frazione Castione Colombara nei pressi del cimitero, nel territorio di Pontedellolio. La cagnolina è buona ma molto diffidente, è scappata dopo un lieve investimento automobilistico. In caso di avvistamento non va inseguita ma segnalate qualsiasi info e la sua posizione alla sua famiglia.

Numeri da contattare: 342-3532690 o 333-2865971