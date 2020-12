La Provincia: «Migliorano le condizioni di percorribilità della rete viaria»

Dopo i pesanti disagi alla viabilità segnalati nel corso della mattina e del pomeriggio nella bassa Valnure, la Provincia di Piacenza corre ai ripari. Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, a seguito delle criticità rilevate su alcune strade provinciali per le precipitazioni nevose, sono proseguite le operazioni di sgombro neve e di salatura strade. In particolare, entro le 20 della sera del 29 dicembre, lungo la strada provinciale 654 di Valnure, la Sp 6 di Carpaneto, la Sp 42 di Podenzano e la Sp 35 di Colonese saranno ripristinate le normali condizioni di percorribilità. Le operazioni di spargimento cloruri e di pulizia della carreggiata proseguiranno anche nella notte sulle strade su cui permangono alcune criticità. «Si raccomanda in ogni caso – precisa la Provincia - massima prudenza nella circolazione a causa della possibile formazione di ghiaccio.